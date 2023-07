Sala Redenção lança projeto que valoriza produções relacionadas ao universo do skate

Em julho, a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) lança o Cine Skate, projeto que busca dar visibilidade para produções audiovisuais do universo do skate, com edições mensais. A primeira sessão acontece nesta quinta-feira (27), contando com uma programação especial, realizada em parceria com os coletivos UNI.S2, de Porto Alegre, e D1L, de Curitiba. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade em geral. A programação inicia às 18h30min com uma feira de roupas e acessórios, contando com a participação de marcas independentes locais. Simultaneamente, o evento conta com uma pista de finger (skate de dedo). Durante essas atividades, a Sala Redenção recebe uma intervenção artística em suas paredes internas, composta por um videomapping da Decutlait e uma exposição de fotos de Guilherme Isoppo.A partir das 20h30, a Sala Redenção exibe três videopartes de skate: A Orla é Aqui (2023), Osvaldo Jr - D1L Skate Vídeo part (2022) e D1L X UNI.S2 (2022). A projeção é seguida de um debate, que conta com a presença de integrantes da UNI.S2 (Guilherme Isoppo e Bruno Filipe), e da D1L. No final do bate-papo, os espectadores participam de um sorteio de produtos das marcas apoiadoras do evento.Após a sessão, o evento continua no "Viaduto Brooklyn” (localizado no vão do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa), com a realização de um Trick4Goodies. Nesta modalidade, os skatistas realizam manobras para ganhar brindes.O evento conta com o apoio das marcas Lucmo, Spliff Mafia, Vals, SMB, Silver Trucks, Fate, Street Talk, Hocks e Monster Energy. PROGRAMAÇÃO CINE SKATE - 27 DE JULHO:18h30minFeira de roupas e acessórios, com a participação de marcas independentes locaisPista de finger (skate de dedo)Intervenção artística no espaço interno da Sala Redenção - Videomapping da Decutlait + Exposição de fotos de Guilherme Isoppo20h30minExibição das videopartes de skate “A Orla é Aqui” (2023), “Osvaldo Jr - D1L Skate Vídeo part” (2022) e “D1L X UNI.S2” (2022) Após a projeção: Debate com Guilherme Isoppo, Bruno Filipe e integrantes da D1L + Sorteio de produtos de marcas apoiadoras do evento*APÓS A SESSÃOTRICK4GOODIES no Viaduto Brooklyn INFORMAÇÕES DOS FILMES:A ORLA É AQUI(dir. Guilherme Isoppo | Brasil | 2023 | 8 min)A parte passa uma mensagem sutil sobre como o skate em sua essência e cultura de rua na cidade vive uma utopia popular desde a inauguração da megapista da Orla, "a maior pista da américa latina" de que skate é na pista. Bruno Filipe dividiu a energia das sessões com outros skatistas locais: Talles Silva, Ygor Picolino, João Richter, Davi Ribeiro, Cristian Ferreira, Diego Garcez e Leo Matheus.OSVALDO JR - D1L SKATE VIDEO PART(prod. D1L Skate Video | Brasil | 2022 | 4 min)Um filme produzido pela D1L Skate Vídeo, filmado em Barcelona na primeira viagem dos D1L Boys para fora do Brasil. Osvaldo apresenta o resultado da sua vídeo parte após passar três meses vivendo o sonho europeu.D1L X UNI.S2(dir. Gustavo Gonçalves | Brasil | 2022 | 12 min)Produzido na região metropolitana de Porto Alegre, o filme apresenta o encontro de duas Crews: a D1L(CWB-PR) e a UNI.S2(POA-RS). Durante 30 dias a D1L morou em Porto Alegre na SkateHouse da UNi.S2 e o amor pelo skate resultou nesse vídeo que tem 12min de muito Skate e União.