Frank Solari promove Masterclass de guitarra nesta quinta-feira (27) no hotel Plaza São Rafael

Integrado às comemorações dos 50 anos do hotel Plaza São Rafael, o Plaza HUB Sounds está oportunizando uma masterclass exclusiva de guitarra com um dos solistas mais respeitados e influentes da atualidade, o músico e produtor Frank Solari. A atividade acontece nesta quinta-feira (27), às 19h, no hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins 514). Interessados podem se inscrever através da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00 e a doação de 1 kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas. Virtuoso da guitarra, Frank Solari vai compartilhar durante o evento no Plaza HUB Sounds suas experiências e técnicas, acumuladas ao longo de sua carreira, proporcionando novas percepções e o aprimoramento artístico e criativo dos participantes. Abordando questões como interpretação, produção musical, entre outros. Dedicada a aspirantes e estudantes da música, entusiastas da guitarra e profissionais, a masterclass se torna “o lugar propício para suas habilidades e conhecimentos em uma viagem musical incrível ao lado de Frank Solari", adianta Marcelo Schmidt, Head do Plaza HUB.