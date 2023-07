Programação da Sala Redenção explora vanguardas no cinema

Diferentes vanguardas artísticas do cinema integram a programação de filmes que serão exibidos na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central da Ufrgs) entre o período de 25 de julho a 12 de setembro. Intitulado A Vanguarda no Cinema, o ciclo conta com oito sessões comentadas, realizadas às terças-feiras, às 19h, com entrada franca e aberta à comunidade em geral. Algumas exibições contam com a correalização do Instituto Goethe Porto Alegre e da Aliança Francesa Porto Alegre.



A curadoria da mostra cinematográfica é assinada alunos da disciplina Seminários de Tópicos Especiais: Cinema de Vanguarda e Vanguardas Artísticas, do bacharelado em Artes Visuais da Ufrgs, juntamente com o professor responsável, Luís Edegar de Oliveira Costa. Eles participam dos debates após cada sessão. A proposta da iniciativa é dialogar com as ideias de vanguarda da historiadora francesa Nicole Brenez e do belga Thierry de Duve. Por conta disso, a programação se dedica àquelas obras que se expõem ao risco de não serem percebidas como arte, e que rompem com os limites do previsível.

Dentro desta leva de filmes que apresentam inovações na linguagem e no formato cinematográfico, estão representantes do movimento surrealista (A Concha e o Clérigo); do expressionismo (M, O vampiro de Düsseldorf e Paula Modersohn-Becker - Retrato) e da montagem russa (Um homem com uma câmera e Outubro). Além disso, a programação apresenta obras de dois diretores que inovaram na produção de documentários: o alemão Harun Farocki (Videogramas de uma revolução e Imagens do mundo e inscrições da guerra) e o francês Chris Marker (Sem sol).







Ciclo A Vanguarda no Cinema

Quando: 25 de julho a 12 de setembro (sessões semanais, sempre às terças-feiras, às 19h).

Onde: Sala Redenção - Cinema Universitário (rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central da Ufrgs)

Entrada franca



Programação:



A concha e o clérigo

(dir. Germaine Dulac | França | 1928 | 40 min)

Um padre totalmente alienado da sociedade e de suas emoções por conta de suas obrigações com a igreja é subitamente tomado por visões perturbadoras.

25 de julho | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Carlos Lula Potiguar, Renan Leandro Souza Leite e Yasmin Athaydes Silva



Paula Modersohn-Becker - retrato

(dir. Jürgen Breest | Alemanha | 1976 | 44 min)

Documentário sobre Paula Modersohn-Becker, artista visual do expressionismo alemão que produziu entre o final do século XIX e o início do século XX.

01 de agosto | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Luís Edegar de Oliveira Costa

Correalização do Instituto Goethe de Porto Alegre



M, O vampiro de Düsseldorf

(dir. Fritz Lang | Alemanha | 1931 | 117 min)

Um misterioso infanticida leva o terror a Düsseldorf. A polícia local não consegue capturar o serial killer então um grupo de foras-da-lei se une para encontrar o assassino. Capturado pelos marginais, ele é julgado por um tribunal de criminosos e é acusado de ter quebrado a ética do submundo.

08 de agosto | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Giuliano Ferrony Bressa, Lúcio Andrade da Silva e Luísa Meirelles Holanda Copetti

Correalização do Instituto Goethe de Porto Alegre



Outubro

(dir. Sergei Eisenstein | URSS | 1928 | 104 min)

Documentário sobre o intenso processo revolucionário da Rússia desde 1917 até a tomada do poder pelos bolcheviques.

15 de agosto | terça feira | 19h - Sessão comentada por Gabrielle Aguiar, Marcela Freitas Schott e Martina Devitte Bohrer



Videogramas de uma revolução

(dir. Harun Farocki, Andrei Ujica | Alemanha | 1992 | 106 min | Correalização por Instituto Goethe de Porto Alegre)

Combinação de imagens de transmissão televisiva com o vasto material produzido por cinegrafistas amadores nas ruas da capital romena a fim de reconstituir, numa narrativa de impacto, os eventos que culminaram com a queda e a execução de Nicolau Ceausescu.

22 de agosto | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Amanda Altenhofen, Eliseu Sauthier, Jenifer Karolini Peixoto da Silva e Isabela Olerich Prado

Correalização do Instituto Goethe de Porto Alegre



Um homem com uma câmera

(dir. Dziga Vertov | URSS | 1929 | 68 min)

Um cinegrafista filma um dia despretensioso na vida da cidade moderna: primeiro as ruas vazias ao amanhecer que vão gradualmente se enchendo, depois os habitantes de uma cidade no trabalho ou no lazer.

29 de agosto | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Daniel Finkenauer, Erika Maia dos Santos, Joana Falleiro Custódio e Katiely Santos da Silva



Sem sol

(dir. Chris Marker | França | 1983 | 100 min)

Esse filme-ensaio imagina uma série de cartas escritas por um homem que vaga pelo mundo com uma câmera, obcecado por aquilo que constrói e constitui a memória individual e coletiva, a história e a própria imagem mediada.

05 de setembro | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Lauren Kommers, Marcela Futuro de Carli e Tawana Zampol

Correalização da Aliança Francesa de Porto Alegre



Imagens do mundo e inscrições da guerra

(dir. Harun Farocki | Alemanha | 1988 | 75 min)

O ano é 1944. Pilotos americanos sobrevoam uma área de guerra, procurando fábricas de armamentos e fazendo fotos de reconhecimento. Mas ao mesmo tempo, sem se darem conta, eles fotografam o campo de concentração de Auschwitz, seus barracões e câmaras de gás.

12 de setembro | terça-feira | 19h - Sessão comentada por Andrea de Castro Moreira, Bian Goettert Feijó e Brenda Celiane Leite

Correalização do Instituto Goethe de Porto Alegre