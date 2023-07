Sbørnia Kontr'Atracka faz temporada de inverno com quatro apresentações a partir de quinta (27)

O espetáculo Sbørnia Kontr'Atracka, que dá continuidade a saga Sbørnia, cumpre curta temporada de inverno, com quatro apresentações neste mês. Os shows serão de quinta-feira (27) a domingo (30), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), sempre às 20h e no domingo, às 18h. Os ingressos já estão à venda no site da casa, com valores a partir de R$ 60,00. No show, Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e causos sbørnianos junto a seus convidados especiais: o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbørnia, MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia e o "Stela Maritmus Sborniani",(as Estrelas do Mar Sborniano), uma seleção de 12 vozes do Jungst Korhal Sbøniani.Prestes a completar 40 anos de palcos, a história da Sbørnia vem se transformando ao longo dos anos, mas sem deixar de seguir a sua essência, como comenta Hique Gomez. "E também é o máximo ver que novos artistas se juntaram ao nosso projeto, alguns bem jovens que até já compuseram músicas que em algum momento vão estar no espetáculo", diz.