Roda Viva fala sobre Inteligência Artificial com o cientista Silvio Meira

Nesta segunda-feira (24), o Roda Viva recebe o cientista e professor Silvio Meira para falar sobre Inteligência Artificial. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar ao vivo às 22h, na TV Cultura, app Cultura Play, no site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook. Meira é fundador e cientista-chefe da TDS Company, professor extraordinário da Cesar School, professor emérito da UFPE e um dos fundadores do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Na entrevista, entre diversos assuntos, fala sobre PL das fake news, regulação de dados e redes sociais. As ilustrações do programa serão feitas por Fausto Bergocce, cartunista, ilustrador e multiartista visual, com obras que transitam entre o desenho, a pintura, a colagem e a fotografia, integrando aos cartuns, tiras e charges muito desses conhecimentos.