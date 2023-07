Barra&Brasa Festival reúne música e gastronomia no BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) promove o Barra&Brasa Festival, evento que reúne gastronomia e música ao ar livre, de frente para o Guaíba. Neste sábado (22) e domingo (23), das 11h às 21h, cinco restaurantes do shopping e mais um convidado oferecem opções de pratos preparados na brasa, para serem degustados acompanhados de muita música. O evento tem acesso gratuito.Restaurantes como Rancho 141, Pobre Juan, Roister e Solos Costero oferecem seus pratos ao público. A programação musical será variada, embalada por shows durante as duas tardes. O line up conta com nomes como Serginho Moah, Neto Fagundes, Duca Leindecker e Rafael Malenotti, com seu show em homenagem a Roberto e Erasmo Carlos.