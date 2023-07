Novo filme da Barbie chega aos cinemas nesta quinta-feira (20)

Um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie estreia nesta quinta-feira (20) nas telonas de todo o País. Considerado um fenômeno, o longa de Greta Gerwig ultrapassou gigantes como Batman e Animais Fantásticos e se tornou a maior pré-venda de Warner Bros Pictures no Brasil de todos os tempos.Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme traz um enredo sensível sobre questões do mundo perfeito em que a personagem vive. Barbie apresenta um olhar sofisticado para situações cotidianas, quando a boneca mais amada do universo começa a questionar sua vida na Barbielândia, as aventuras ganham novos horizontes e os obstáculos refletem a sociedade, abordando temas imprescindíveis da atualidade.