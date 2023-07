Grupo Cuidado Que Mancha apresenta espetáculo infantil neste sábado (22) e abre espaço para brincadeiras e brechó

Neste sábado (22), às 16h, o grupo artístico Cuidado Que Mancha apresenta o espetáculo Quem não dança balança a criança, com Raquel Grabauska e Cláudio Veiga. O espetáculo musical apresenta canções que interagem com o público através de brincadeiras, frases cumulativas e trava-línguas. Além de recuperar músicas tradicionais da cultura brasileira, o grupo compôs outras novas canções, criando jogos que promovem a participação e envolvimento da plateia. Às 15h, o Espaço Cuidado Que Mancha (rua Damasco, 162) já estará aberto para brincadeiras e compra de alimentos e outros itens oferecidos pelo lugar. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.Além da apresentação artística, o Espaço Cuidado Que Mancha oferece um local lúdico à disposição do público, com brinquedoteca, sala de música, pátio com pula-pula e outros brinquedos. Além disso, a casa tem um brechó com roupas e livros infantis, além de itens de vestuário para o público adulto. A renda do brechó é direcionado para os projetos sociais do Cuidado Que Mancha. O evento também terá uma área de alimentação com a venda de doces e salgados feitos artesanalmente pelas participantes do Mãos de Mães, projeto de geração de renda para mães desempregadas.