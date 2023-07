Dudu Sperb lança o livro infantil O Reino do Arco-íris neste sábado na Livraria Paralelo 30

Dudu Sperb lança, neste sábado (22), às 15h, seu novo livro infantil O Reino do Arco-íris (20 páginas, R$42,00, Editora Libretos). O evento ocorre na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48) e a obra traz uma reflexão sobre a diversidade e a sua importância na construção de um mundo melhor. A entrada é franca. O livro narra a história de sete fadinhas de sete cores, vindas de sete reinos diferentes, que saem à procura do Reino do Arco-íris. Nessa viagem, junto à alegria das cores, lindas paisagens se revelam e elas descobrem a graça das diferenças e a força da união. O autor comenta que buscou colocar no livro a possibilidade da formação de um novo mundo através da comunhão entre seres diferentes, algo que as crianças já entendem de forma espontânea. “E para nós adultos é uma lembrança importante de que possuímos esse sentido de amor e respeito dentro de nós. Basta apenas resgatá-lo", diz. As ilustrações foram realizadas em técnica mista, utilizando lápis, aquarela, guache, ecoline, pastel e grafite. Dudu trabalhou bastante com lápis e com pincel, mas também com carimbos, alguns que ele mesmo elaborou. Igualmente, houve ainda um cuidado com a visualidade do texto. A fonte do título, por exemplo, foi criada por ele especialmente pra esse projeto. E para o texto interno ele buscou um tipo de letra que fosse bonita mas que permitisse às crianças que já começam a ler tentarem fazê-lo sozinhas.