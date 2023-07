Fábio Jr. canta grandes sucessos em show nesta sexta (21) em Porto Alegre

O cantor Fábio Jr., um dos maiores artistas da música brasileira, está de volta a Porto Alegre com a turnê que já passou por vários estados. O artista desembarca na Capital para uma apresentação no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (21), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 100,00.O público pode esperar um show grandioso com seus maiores sucessos e canções que marcaram sua trajetória. No repertório, Alma Gêmea, Só Você e Caça e Caçador, que garantem todo o toque de romantismo. Também estão no setlist músicas como Enrosca e Pai. A banda que o acompanha na turnê é formada por Herbert Medeiros na direção musical e teclado, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Adriano Trindade na bateria, Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais e Bruno Belasco e Denilson Silva nos metais.