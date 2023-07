Obras musicadas de Luis Fernando Verissimo, MPB e rock chegam ao Espaço 373 nesta quinta (20) e sexta (21)

Nesta quinta-feira (20), às 21h, os músicos Cláudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão retornam ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) com o espetáculo Cobras com algo na cabeça – No Mundo de Verissimo. Cantando, tocando e interpretando obras de Luis Fernando Verissimo, os artistas fazem um pocket show, "onde a arte se atira em contrações e em movimentos de extensão, feito cobras em movimento, atingindo a plateia com humor e inteligência, cobras com algo na cabeça", explica Levitan. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão à venda na Sympla. No repertório poemas musicados do livro Poesia numa hora dessas?!, como Al Punto, Brasil, À Cata e Reflexões no Espelho. Também não faltará o jazz, uma das paixões do escritor, e canções com influência carioca – MPB, Bossa Nova, música de carnaval – em homenagem a outro grande amor do escritor, a esposa fluminense Lúcia Helena Massa.Na sexta-feira (21), às 21h o Espaço recebe Adriana Deffenti e Izmália, que se unem para mostrar suas diferenças e similaridades em Deffentizmália. Ambas têm a mesma idade, são cantoras e compositoras e ganharam alguns prêmios Açorianos. Uma é roqueira, e a outra MPBista. Completamente diferentes na aparência, possuem uma essência muito parecida – a intensidade –, mas cada uma se expressa à sua maneira, como Yin e Yang. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 35,00.O repertório possui diversas influências de suas infâncias, como As Frenéticas, Rita Lee, Os Mutantes, Novos Baianos e The Smiths, além de músicas autorais com arranjos feitos uma pela outra.