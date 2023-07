Roda Viva recebe a escritora Ana Maria Gonçalves no programa desta segunda-feira (17)

Nesta segunda-feira (17), o Roda Viva recebe a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do premiado livro Um Defeito de Cor. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar às 22h, na TV Cultura, app Cultura Play, no site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.Um Defeito de Cor, que virou referência para escritores que tratam da questão antirracista no Brasil, acaba de ganhar nova edição de luxo pela Record, com ilustrações da artista plástica Rosana Paulino e um conto inédito da autora. As ilustrações do programa serão feitas pela artista e arte educadora Nazura, de apenas 22 anos, que tem foco conceitual no pensamento decolonial e perspectiva afrofuturista. E o Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora; Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do Laboratório Arq. Futuro de Cidades do Insper e editor da BEI; Rosane Borges, jornalista e professora; Pedro Cesarino, antropólogo e escritor, professor do departamento de antropologia da FFLCH/USP e Paula Carvalho, editora do podcast 451MHz.