Doação de alimentos rendem ingressos para o cinema, em ação do Sesc e do Shopping Total

Parceria entre o programa Mesa Brasil Sesc e o Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545) vai unir solidariedade e momentos de lazer e cultura na campanha Férias Solidárias. Na semana entre segunda (17) até sexta-feira (21), quem fizer doação de alimentos na Loja Solidária do Shopping vai ganhar ingressos para as salas de cinema da Cineflix, para assistir ao filme que quiser, em qualquer dia ou horário da semana ou final de semana. Cada quilo de alimento vale um ingresso, limitado a cinco por pessoa, que será válido até o dia 29 de agosto. A Loja Solidária recebe as doações diariamente, das 13h às 17h. Os ingressos ao cinema disponíveis são limitados.Os alimentos arrecadados serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, do Sesc/RS, e repassados a instituições assistenciais cadastradas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O Shopping Total disponibiliza uma Loja Solidária para entidades desenvolverem ações conjuntas, com esta, desde 2019.