Smart Lights – Luzes Inteligentes chega ao Farol Santander com obras interativas e contemplativas de light art

O mezanino do Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) será tomado por uma experiência luminosa única com a exposição Smart Lights – Luzes Inteligentes. A partir desta quarta-feira (19) e até 24 de setembro, o público terá a oportunidade de contemplar e interagir com obras dos renomados artistas brasileiros como Anaisa Franco, Gisela Motta e Leandro Lima, Guto Requena, Modular Dreams, Rejane Cantoni e Sabrina Barrios. Pela primeira vez em Porto Alegre, a exposição é uma oportunidade única para explorar as possibilidades da performatividade lumínica. A exposição pode ser visitada de terças à sábados, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 11h às 18h. Os ingressos estão à venda no site da instituição, por valores a partir de R$ 8,50.A mostra proporciona uma imersão no mundo da light art, com obras que já transitaram no circuito artístico e têm a luz como fonte primária de suas ativações poéticas. Seja por meio da interatividade, do site-specific ou da imersão, a luz assume diversas dinâmicas de expressão, proporcionando uma experiência estética e sensorial aos visitantes. São sete obras selecionadas de seis artistas convidados, cada um com sua abordagem singular. A mostra apresenta a obra imersiva site-specific de Sabrina Barrios, que utiliza a luz como matéria espacial para criar uma trama luminescente e que faz uma alusão ao metaverso. A escultura autônoma Zero Hidrográfico, de Motta & Lima, realiza uma dança robótica de luz e cor, remetendo ao movimento das ondas. A robusta e delicada obra Periscópio, de Rejane Cantoni, proporciona uma imersão contemplativa aos espectadores ao levar o ciclo do sol para dentro da exposição, em uma homenagem ao deslumbrante pôr-do-sol no Guaíba.Para aqueles que buscam uma experiência interativa, as obras Dreamdeck, da dupla Modular Dreams, Banco das Emoções, do Estúdio Guto Requena e Expanded Iris e Love Synthesizer, de Anaisa Franco, convidam o público a participar de um universo lúdico, onde a troca de experiências e o compartilhamento de emoções são parte das obras em si.