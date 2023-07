Historiador Martin Dreher ministra palestra sobre o bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul

Um dos mais destacados historiadores da imigração alemã no Brasil, Martin Dreher ministra a palestra O que vamos comemorar em 2024? na próxima segunda-feira (17), às 19h30min, no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). No painel, realizado em parceria com o Consulado Geral da Alemanha e mediado pelo jornalista Olavo Fröhlich, o Prof. Dr. apresentará um panorama histórico da colonização germânica no Estado, principalmente na região do Vale dos Sinos. Para participar, basta doar um agasalho ou 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.



No evento, Dreher reflete sobre a iminência dos 200 anos de imigração alemã no Estado, apontando caminhos e respostas para o próximo ano. O encontro marca o lançamento do Ciclo de Palestras do Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, que será celebrado em 2024. No centenário (1924), buscou-se falar dos grandes feitos da germanidade em meio a nacionalismos. No sesquicentenário (1974) ainda se sofria as consequências do nazi-fascismo. E em 2024, o que comemoraremos no bicentenário? Cuca? Chucrute? Salsicha bock? Bandinhas? É a essa pergunta que busca responder o estudioso.

Natural de Montenegro, Dreher frequentou o Instituto Pré-Teológico e a Faculdade de Teologia da IECLB, em São Leopoldo. Doutorou-se em Teologia em Munique, na Alemanha, centrando-se na História da Igreja. Mais tarde, atuou na Escola Superior de Teologia e na Unisinos, ambas no Vale dos Sinos. Seus trabalhos incluem vasto estudo e publicações sobre história da imigração e colonização alemã na América Latina.