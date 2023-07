Documentário sobre Casa do Estudante da Ufrgs estreia na Sala Redenção nesta terça-feira (18)

Nesta terça-feira (18), às 19h, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe a estreia do documentário Permanecer aqui: Relatos dos moradores da Casa do Estudante Ufrgs (2023), realizado por Bruno de Oliveira, Fernanda Passos e Victor Souza. Após a projeção do curta-metragem, os diretores participam de um bate-papo. A sessão é gratuita e aberta à comunidade.Inspirado na abordagem documental de Eduardo Coutinho, o filme apresenta entrevistas com seis moradores da Casa do Estudante Universitário, também conhecida como CEU, localizada no Campus Central da Ufrgs. Além de relatar as vivências e os desafios como residentes da moradia universitária, os entrevistados também respondem o que significa "permanência" para eles.Permanecer aqui: Relatos dos moradores da Casa do Estudante Ufrgs (2023) é fruto da oficina de cinema oferecida pelo cineasta Bruno de Oliveira. A oficina contou com encontros semanais, de outubro de 2022 a junho de 2023, na Sala de TV da CEU. Na atividade de conclusão, o professor se juntou aos alunos Victor Souza e Fernanda Passos para a realização do documentário, que foi inspirado no local de realização das aulas.