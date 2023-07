Felipe Antunes recebe Zé Renato no projeto Obras Comentadas neste sábado (15)

Evento virtual realizado mensalmente pelo Centro Cultural 25 de Julho, o Obras Comentadas recebe, neste sábado (15), o cantor, compositor, intérprete e produtor Zé Renato. Em bate-papo com o músico gaúcho Felipe Antunes, curador do projeto, o capixaba comenta o disco Quando a Noite Vem, seu 18º álbum solo, lançado em março deste ano. A conversa será transmitida gratuitamente pelo YouTube a partir das 16h.O disco celebra lembranças, histórias, referências, influências e convergências, com releituras de grandes clássicos que fizeram sucesso nas vozes de Ray Charles, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gal Costa, Elba Ramalho, Roberto Carlos e Armando Manzanero, Adoriran Barbosa e Maysa, entre outros. O repertório foi selecionado por Zé Renato e Patrícia Pillar, que assumiu a direção artística do disco, exercitando também a afinidade singular que há entre ela, atriz, e ele, cantor, como a interpretação do texto, cuidando da intenção e da emissão de cada palavra cantada.Na conversa, Felipe Antunes também resgata a trajetória do artista que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, mas que, desde cedo, adotou o Rio de Janeiro como sua cidade, o que acabou por refletir diretamente em sua carreira, que começou com colaborações para o Grupo Cantares. Na sequência, em 1978, juntou-se ao quarteto vocal e instrumental Boca Livre, grupo com o qual ganhou projeção nacional e gravou diversos discos.