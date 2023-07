Bar Agulha recebe show de Ekena nesta sexta-feira (14)

Ekena retorna a Porto Alegre e sobe ao palco do Bar Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300) para falar sobre recomeços, perdas, amores e desamores, buscando levantar outras mulheres, expondo suas verdades e cicatrizes em um show intenso e intimista. A apresentação acontece nesta sexta-feira (14), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataformas Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Mulher, mãe, cantora, compositora e esportista. Desde 2010 no cenário da música autoral, Ekena despontou como uma das grandes cantoras e compositoras da nova MPB em seu primeiro disco Nó, lançado em 2017, onde trouxe temas inerentes ao mundo da mulher contemporânea, e com o single Todxs Putxs conseguiu conquistar não só o público, mas também tornar a canção um grande hino feminista.Em 2023, Ekena se prepara para alçar novos voos com o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, 35, que conta com 10 faixas autorais, entre elas o single Me Perdoa, lançado em novembro de 2022 e Fala, lançado em março de 2023