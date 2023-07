Casa de Cultura inaugura exposição inédita de Carine Wallauer, trazendo um trânsito entre o caos e a ordem

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), inaugura na quinta-feira (13), às 19h, na sala Radamés Gnattali da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), a mostra A primeira morte acontece no coração, exposição individual inédita da artista gaúcha Carine Wallauer, com curadoria de Guilherme Thiesen. A artista reside em São Paulo e, em Porto Alegre, apresenta uma mostra que retrata os aspectos mais profundos do amor e do destino, completando assim uma trilogia que começou com Visões elevadas de Eros e O vazio é um espelho. A exposição fica aberta à visitação até 10 de setembro, de terça à sexta, das 10h às 20h.



A relação entre vida e morte, ordem e caos, destinos e trajetos, se manifesta tanto no processo de produção dos trabalhos quanto nas decisões curatoriais. É uma produção que nasce de uma queda e se remonta a cada fragmento vivido sob as lentes do amor. Nos trabalhos apresentados em A primeira morte acontece no coração, Carine emprega a técnica de colorização manual das fotografias, aplicando camadas de aquarela sobre os frames.

Nas palavras da artista: "Parto de fotografias em preto branco - como memórias que em seu próprio tempo se despedem - e atualizo esse encontro com novas cores, ora buscando uma aproximação realista, ora expandindo para camadas mais subjetivas", discorre. A exposição reúne obras que representam, através de diferentes tempos, a ideia de uma perspectiva sobre a relação do amor e suas diversas intempéries.



A produção artística de Carine Wallauer transita entre a técnica e a experimentação com imagens e está presente em plataformas digitais e publicações impressas respeitadas internacionalmente. Participou de exposições coletivas em galerias da Itália, Canadá, Turquia e EUA, além de individuais no Brasil. Seu trabalho integra a coleção de Joaquim Paiva e está presente nos acervos do MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do MAC - Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul.