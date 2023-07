Farol Santander recebe duo internacional de violão nesta quinta-feira (13)

O Farol Santander Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 1.028) está recebendo o projeto Mundo do Violão, uma série de 9 shows realizados ao decorrer do ano, mostrando os diferentes gêneros e estilos nos quais este instrumento tem destaque. Em julho, uma dupla de violonistas brasileiros, Oliveira-Dozza Guitar Duo, que fazem sucesso no exterior e se juntam agora para apresentação nesta quinta-feira (13), às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 17,50 e estão disponíveis na plataforma Sympla.Oliveira-Dozza Guitar Duo traz para o Brasil um repertório de arranjos e composições originais para dois violões. Esse repertório de música popular brasileira combina a liberdade do jazz com a sofisticação da música de câmara para violão. O duo teve sua estreia nos Estados Unidos, em 2022 e o programa foi muito bem recebido pela audiência norte americana, com destaque para as performances em Indianapolis (Indiana) e Nashville (Tennessee).Paulo Oliveira, violonista e guitarrista com carreira internacional em ambos os campos da música clássica e do jazz, está constantemente a atravessar as fronteiras estilísticas de gêneros variados. Paulo é doutor em violão pela Universidade do Colorado (EUA), e é professor titular na renomada Belmont University, em Nashville, no estado do Tennessee, onde reside atualmente. Entre 2011 e 2015, na Universidade do Missouri (EUA), Paulo concluiu dois Mestrados; o primeiro em violão clássico e o segundo em jazz performance. Paulo foi premiado em vários concursos no Brasil e nos EUA e como recitalista já se apresentou na em diversos países.Chrystian Dozza tem se destacado como um dos grandes violonistas-compositores da nova geração. Natural de Machado-MG e radicado em Sao Paulo, possui 4 CDs solo e uma extensa carreira internacional. Foi vencedor de importantes concursos nacionais entre eles o de Melhor Instrumentista no XIV Prêmio BDMG Instrumental, um dos mais importantes concursos de música instrumental brasileira. Além de atuar como solista, Chrystian também exerce intensa atividade camerística com o Quaternaglia Guitar Quartet, um dos maiores quartetos de violões da atualidade e com o trio de violões Trio Opus 12.