Livro em guarani e português que traz histórias dos povos indígenas é lançado nesta segunda (10)

Livro bilingue, escrito em guarani e português, Arandu mirim: pequenas sabedorias (Physalis Editora, 52 páginas, R$49), escrito e ilustrado pelos indígenas guarani Geronimo Morinico Franco e Jackson Alexandre Ramos, será lançado nesta segunda-feira (10), das 16h às 18h50min. O lançamento acontece juntamente com debate com os autores e com a coordenadora editorial Elaine Maritza da Silveira, mediado pela professora Ana Lúcia Tettamanzy, das 16h às 17h15min. O evento é gratuito e acontece no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). O livro traz quatro histórias de sabedoria indígena. As histórias dos povos indígenas, muito propagada oralmente, agora recebe um registro impresso. Narrativas contadas pelos anciões em diversos espaços da aldeia, ao redor da fogueira, às margens de um rio, hoje podem ser aprendidas nas escolas e nos livros. A professora Ana Lúcia Liberato Tettamanzy reitera a importância desta publicação: "As histórias deste livro, assim como a experiência de estar junto na aldeia, permitem conhecer um pouco mais sobre a diversidade do mundo. Com aparente simplicidade, os Guarani Mbyá têm muito a ensinar sobre viver com alegria, respeitando velhos e crianças e cuidando da terra e de seus viventes enquanto cantam e agradecem às divindades por mais um dia."