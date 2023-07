Morre, em São Paulo, a atriz Neusa Maria Faro

Agência Brasil

Conhecida por ter trabalhado em diversas novelas da TV Globo, a atriz Neusa Maria Faro morreu na noite desta sexta-feira (7), aos 78 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada por amigos da artista. O velório e enterro foram realizados durante a manhã deste sábado (8) no Cemitério Municipal de Valinhos (SP), no interior de São Paulo. O último trabalho da artista na televisão foi na novela Êta Mundo Bom, de 2016. Mas Neusa atuou em diversas séries e novelas com Caras& Bocas, Morde& Assopra, Verdades Secretas e Chiquititas. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo, Neusa", escreveu o dramaturgo Pedro Leão, que era amigo de longa data de Neusa. "Semana difícil. Minha amada Neusa Maria Faro acabou de partir. Saiu direto do palco para o hospital e, mesmo assim, a contragosto. Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma. Conheço Neusinha há muitos anos e sempre tivemos uma relação muito amorosa", escreveu a fotógrafa e produtora cultural Priscila Prade. Por meio de nota publicada em redes sociais, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo lamentou a morte da atriz. "Entre seus diversos papéis, Neusa ficou marcada pelo seu clássico bordão ‘Oswaldo, não fale assim com a mamãe’, em Alma Gêmea, na Globo. Além de atuar também em Morde e Assopra, Amor à Vida e Êta Mundo Bom, fez parte de diversas obras em teatros como Gaslight – Uma Relação Tóxica e, no cinema, interpretou Maria, em O Segredo de Davi, diz a nota. "A Secretaria Municipal de Cultura (externa) os mais profundos sentimentos para todos os familiares, amigos e fãs. Sua trajetória estará marcada para sempre em nossa cultura e história teatral", escreveu a pasta, em nota.