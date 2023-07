Legião Urbana e Garotos da Rua se encontram em show no Gravador Pub

Na quinta-feira (13), 20h, no Dia Mundial do Rock será lançado um projeto que promete unir dois ícones do universo musical brasileiro: A banda Garotos da Rua, com 40 anos de estrada, e a lendária Legião Urbana. O projeto nasceu da ideia de unir King Jim e Justin Vasconcelos, da formação original dos Garotos da Rua, e Joao Pedro Bonfá, filho do baterista da Legião Urbana. O show acontece no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) e tem ingressos à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 25,00.O encontro não foi por acaso, JP Bonfá e fã do som dos Garotos há muito tempo, mas foi apenas no ano passado que o primeiro encontro aconteceu, quando Alex Cheruti deu o contato do King Jim para o JP e assim promoveu a reunião. Além de King Jim, Justin Vasconcelos, Joao Pedro Bonfá e Alex Cheruti, Mano Le completa o time. O lançamento do projeto Legião Encontra Garotos promete trazer uma nova perspectiva das duas bandas, com o melhor de cada uma. O público pode esperar por um espetáculo emocionante, repleto de energia e com uma fusão única entre os sucessos dos Garotos da Rua e da Legião Urbana.