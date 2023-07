Romance resgata biografia de professora anarquista gaúcha perseguida no século XIX

Nesta terça-feira (11), às 18h, a Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48) recebe o lançamento de Malvina, livro que resgata a história de uma professora gaúcha anarquista do século XIX cuja história foi apagada. A obra estará à venda na ocasião por R$ 40,00 Julia Malvina Hailliot Tavares foi a primeira professora estadual e a primeira com turma mista, na colônia de São Gabriel (RS). Filha de imigrantes franceses, nasceu em 1866, em Encruzilhada do Sul. É avó do jornalista e escritor Flávio Tavares. Como educadora, exerceu influência na sociedade rural além dos limites da sala de aula. Sua forma de ensino seguiu a pedagogia libertária, associada às primeiras organizações proletárias. Em determinado momento, Júlio de Castilhos a transfere para São Gabriel de Lajeado, hoje Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. A lenda familiar fala em represália política, sem explicar o porquê.Apesar disso, pouco se sabe sobre a existência dessa mulher - que viveu durante 40 anos num lugarejo que até hoje continua pequeno, mas cuja existência foi completamente excluída da história local. Há um apagamento da sua trajetória.Na tentativa de dar luz aos fatos, a jornalista e escritora Laura Peixoto, debruçou-se em um trabalho de investigação sobre a vida de Malvina e o contexto social e político da época. E lança, agora, pela Editora Libélula, um romance que mistura história e ficção, trazendo personagens que existiram, os eventos e histórias reais daquela época.Para o trabalho de reconstituição, além de jornais da época, Laura se nutriu também do "Diário", manuscrito de Malvina. Embora sendo uma ficção, os personagens são citados com seus nomes reais, numa exaustiva reconstituição histórica do modo de vida daqueles tempos. A obra traz ilustrações de Martina Schreiner e imagens de acervo da família.