Sgt. Peppers recebe tributo aos Beatles em celebração ao dia do rock

A capital gaúcha vai se transformar em uma extensão da cidade inglesa de Liverpool na noite da próxima quarta-feira (12), véspera do Dia Mundial do Rock. Em homenagem à data o Sgt. Peppers Pub (R. Quintino Bocaiúva, 256) promete uma noite em homenagem aos Beatles. Depois de diversos shows na região metropolitana, a Liverpoa Beatle Band chega para a sua primeira apresentação em Porto Alegre e promete emocionar o público com os maiores sucessos do quarteto inglês, partindo da fase do "Iê, iê, iê" até chegar aos rebuscados arranjos do fim dos anos 1960. O show acontece a partir das 21h e tem ingressos a R$ 25,00 à venda na Sympla. Liverpoa é um trocadilho de quatro amigos da Grande Porto Alegre em homenagem aos quatro amigos de Liverpool. Os porto-alegrenses são Vinícius Bühler, que interpreta John Lennon, e Jerônimo Silvello, que encarna Paul McCartney. Já Ariel Teixeira e Lucas Bertolini, que representam George Harrison e Ringo Starr, respectivamente, são naturais de São Leopoldo. O Sgt. Peppers abre suas portas às 20h, com uma apresentação de José Pedro Jobim. Com arranjos apenas instrumentais, o violonista interpreta sucessos e alguns "lado B" dos Beatles.