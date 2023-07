Tiago Ferraz apresenta o show A linda canção do sabiá no Sarau do Solar desta quarta-feira (12)

O Sarau do Solar desta quarta-feira (12), às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Praça Mal. Deodoro, 101) recebe Tiago Ferraz, com o show A linda canção do sabiá. O ingresso é solidário, mediante doação de alimentos não perecíveis.O espetáculo A Linda Canção do Sabiá terá no palco o comando de Tiago Ferraz, acompanhado dos músicos Gustavo Viegas (contrabaixo), Dani Vargas (bateria) e Guilherme Goulart (acordeon). O repertório conta com canções autorais de Tiago como Lauriê, Milonga do adeus e O encontro, além de participações com Hique Gomez, Mario Pirata e Paulinho Cardoso. Com quase 30 anos de carreira na bagagem, o primeiro trabalho de destaque de Tiago Ferraz foi com a banda Estado das Coisas (1993 a 2012), com a qual lançou cinco álbuns e apresentou-se nos principais palcos do Sul do Brasil. Durante este período foi dado início ao Rock de Galpão, projeto paralelo que ganhou autonomia e tornou-se uma banda, hoje com quatro registros fonográficos.