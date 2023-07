Luiz Antonio de Assis Brasil promove sessão de autógrafos ao seu mais novo livro neste sábado (8)

Neste sábado (8), a partir das 16h, o escritor Luiz Antonio de Assis Brasil realiza uma sessão de autógrafos do seu mais recente livro Leopold - uma novela, publicado pela editora Zain. O evento acontece na Livraria Taverna, na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736). A entrada é franca e os exemplares estarão à venda na livraria (R$ 74,90).E agora, o que faço da minha vida? Eis a questão que atormenta um ilustre músico durante uma viagem noturna na sacolejante diligência que vai de Viena para Salzburg. Estamos em 1785 e, perante dois ouvintes adormecidos, o músico rememora seu percurso como pai de um prodígio. Ele quer mostrar ao juízo da História que sempre proporcionou o melhor para o filho, quis fazê-lo o maior compositor da Europa e quando se dá conta de que o filho já atingiu essa condição, vê diante de si apenas um vazio e uma vertigem.Este livro não é uma biografia de Leopold Mozart, mas, sim, uma novela, em que o autor, depois de anos de pesquisa e muita reflexão, traz-nos o que poderia ter sido esse ser humano e artista que experimentou a ventura e a vertigem de ser pai de um gênio inconteste da arte.Homem que dominava todas as áreas do saber, católico fervoroso e iluminista, erudito, escritor, pedagogo, músico reconhecido por seus pares, mas que passou à posteridade, sobretudo, como o pai de Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold ganhou fama ambígua. Os estudiosos sabem que possuía luz própria e, principalmente, conhecem seu decisivo papel na formação intelectual e musical do filho.