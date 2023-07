Morre Vania Cavalera, mãe de Max e Iggor e incentivadora da carreira do Sepultura

Mãe dos músicos Max e Iggor Cavalera, e creditada como figura decisiva no sucesso internacional da banda Sepultura, Vania Cavalera faleceu nesta quarta-feira (5), aos 80 anos. A morte foi comunicada em postagem no perfil do Cavalera Conspiracy, projeto que reúne os dois irmãos e revisita canções clássicas do Sepultura. A causa da morte não foi revelada.



"É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nossa matriarca Vania Cavalera. A maior alegria na vida de Vania foi criar e amar seus três filhos Max, Iggor e Kira, e ser a avó de seus 14 netos. Nossa família pede privacidade durante esse período difícil de luto enquanto honramos os desejos de nossa mãe e o seu legado ao continuar celebrando sua jornada de amor, força, espiritualidade e metal que durou 80 anos", diz a nota.



Incentivadora do sonho dos filhos, em uma época em que o heavy metal praticamente não existia enquanto cena no Brasil, Vania Cavalera permitiu que os filhos, ainda adolescentes, abandonassem os estudos para buscar sucesso com a banda. Acabou virando uma espécie de "mãe informal" de toda a cena metálica que surgiu em Belo Horizonte durante a década de 1980, que acabou influenciando os rumos do heavy metal em todo o mundo - não só com o Sepultura, mas com outros grupos como Sarcófago, Chakal e Mutilator.



Atual líder do Sepultura, depois que os dois irmãos saíram do conjunto, o guitarrista Andreas Kisser também se manifestou. "Vania, descanse em paz! Sou muito grato por tudo que você fez por mim no início da minha trajetória com o Sepultura lá em BH, por tudo que você fez pela banda e sua família. Meus sentimentos ao Max, Igor e Kira. Muito amor!"

Guitarrista original do Sepultura e atual integrante do grupo The Troops of Doom, Jairo Guedz também apresentou condolências aos irmãos. "Hoje me despeço de uma parte da minha história. Uma mulher de fibra, que carregou uma banda inteira nas costas, fez das tripas coração para que nosso sonho se tornasse realidade", relembrou.