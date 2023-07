Venancio da Luz Grupo faz show misturando o rock, a música gaúcha e de concerto no CHC Santa Casa

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe nesta quinta-feira (6), a partir das 20h, Venancio da Luz Grupo para apresentação do show Chucro. Integrando a programação do Festival das Artes CHC, o espetáculo de música instrumental transita entre os gêneros rock progressivo, música gaúcha e de concerto. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 20,00. No palco, Venancio e o grupo apresentam um repertório de música instrumental que se dedica à exploração de sonoridades, com uma mistura de instrumentos e músicos vindos de diferentes estradas da vida. O show Chucro reflete o desejo de manter a energia e a curiosidade despertada pela linguagem da música instrumental à flor da pele, indomada. É um convite à experiência: pode-se esperar cruzamento de melodias, texturas com provocações sensoriais e polirritmias, tudo isso em diálogo com gêneros musicais consolidados, que buscam influências desde a música barroca, à Renato Borghetti e King Crimson. O rock progressivo, música nativista e de concerto se encontram pelas mãos de Venancio da Luz (flauta e guitarra), Bibiana Turchiello (violino), Tamiris Duarte (baixo), Lucas Fê (bateria), Jean Carlo Godoy (violão 7 cordas) e Gabriel Romano (acordeon).