Show em homenagem a Jim Morrison acontece nesta quinta-feira (6) no Divina Comédia

Nesta quinta-feira (6), a partir das 20h30min, a Roadhouse Band faz um show em homenagem a Jim Morrison no Divina Comédia (rua da República, 649). Considerada a primeira banda cover do gênero do País, a Roadhouse promete levar ao público um clima de emoção e psicodelia no melhor estilo da icônica banda The Doors. Os ingressos estão à venda por R$ 20,00 na Sympla. Na hora, estarão à venda na bilheteria por R$ 25,00.Abrindo as portas da percepção, a Roadhouse faz tributos ao The Doors desde 1995, com Daniel Christian sendo o mais antigo vocalista do país interpretando Jim Morrison. No show, o grupo promete trazer os maiores sucessos do The Doors. No início da noite, antes da apresentação da Roadhouse, acontece o show Baladas do Rock, do músico Thiago Lauer, o vocalista da banda Guepardo. Na apresentação, além de versões de baladas dos clássicos do rock, Lauer também toca seu som autoral.