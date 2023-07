Roupa Nova traz show intimista ao Teatro do Bourbon Country

Sucesso há mais de quatro décadas, o Roupa Nova traz um projeto inédito na carreira. Em formato mais intimista e produzido justamente para apresentações nos principais teatros do país, Simplesmente Roupa Nova chega nesta quarta (5) e quinta-feira (6), às 21h, ao Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80). Os ingressos estarão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro, por valores a partir de R$ 110,00.Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares, trazem, em um repertório mais do que especial, sucessos como Dona, A Viagem, Os Corações não são iguais, Coração Pirata, Linda Demais, entre tantos outros, além de momentos de interação e aproximação com o público, relembrando momentos marcantes da carreira.