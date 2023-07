Ocultismo e bruxaria são temas abordados em mostra da Sala Redenção entre julho e agosto

Entre os meses de julho e agosto, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a mostra Cinema, Ocultismo e Bruxaria. Dividida em duas partes, a programação exibe doze filmes, com a curadoria de Nilo Piana de Castro, professor de história do Colégio Aplicação da Ufrgs. A primeira parte da mostra acontece de 3 a 14 de julho, abordando o ocultismo; e a segunda parte, de 4 a 14 de agosto, trazendo a bruxaria. O evento tem sessões gratuitas. A programação está completa ao final da matéria.



O ocultismo, o estudo e a prática de atividades paranormais será o tema da primeira parte da mostra. A programação apresenta cinco filmes de terror e suspense, produzidos nos Estados Unidos e no Reino Unido, e um documentário brasileiro sobre a trajetória de Raul Seixas, que abordou o ocultismo em algumas de suas canções. Na próxima sexta-feira (7), às 16h, o professor Nilo participa de uma sessão comentada de O Bebê de Rosemary (1968).



Relacionada ao ocultismo, a bruxaria é a temática da segunda parte da mostra. Entre os séculos XV e XVII, milhares de mulheres foram perseguidas, martirizadas e queimadas vivas, ao serem acusadas de bruxaria, simplesmente por não seguirem à risca os padrões morais da sociedade da época. Na mostra, o assunto é abordado a partir de seis filmes, produzidos na Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Itália, França e Estados Unidos. A programação prevê sessões comentadas pelo professor Nilo, em duas sextas-feiras de agosto, às 16h: no dia 04, após a exibição de A marca do diabo (1970); e no dia 11, depois da projeção de As virgens de Salem (1957).



Confira a programação completa:



PARTE 1 - OCULTISMO



O HOMEM DE PALHA

(The Wicker Man | dir. Robin Hardy | EUA | 1973 | 84 min | 16 anos)

Uma jovem desaparece misteriosamente. Para investigar o desaparecimento, o Sargento Howie viaja para uma remota ilha escocesa onde conhece o esquisito Lord Summerisle, um líder religioso da pequena comunidade que realiza estranhos rituais pagãos.



03 de julho | segunda-feira | 16h

05 de julho | quarta-feira | 19h

14 de julho | sexta-feira | 19h





O BEBÊ DE ROSEMARY

(Rosemary's Baby | dir. Roman Polanski | EUA | 1968 | 136 min | 14 anos)



Rosemary e Guy se mudam para um apartamento em Manhattan. Após engravidar, ela passa a ter visões e a desconfiar dos vizinhos. Aos poucos, a paranoia domina Rosemary.



03 de julho | segunda-feira | 19h

07 de julho | sexta-feira | 16h - Sessão comentada pelo professor Nilo Piana de Castro

11 de julho | terça-feira | 16h





CORAÇÃO SATÂNICO

(Angel Heart | dir. Alan Parker | EUA | 1987 | 113 min | 18 anos)



Em 1955, em Nova York, o detetive particular Harry Angel é contratado para encontrar um cantor desaparecido no final da Segunda Guerra Mundial. Sua investigação o leva a Nova Orleans, onde feitiçaria e assassinato seguem seus passos.



04 de julho | terça-feira | 16h

07 de julho | sexta-feira | 19h

10 de julho | segunda-feira | 16h





RAUL - O INÍCIO, O FIM E O MEIO

(dir. Walter Carvalho | Brasil | 2012 | 128 min | 16 anos)



Documentário sobre a vida e a obra de Raul Seixas, desvendando suas diversas facetas, suas parcerias com Paulo Coelho, seus casamentos e seus fãs, que permanecem fiéis vinte anos depois de sua morte.



06 de julho | quinta-feira | 16h

10 de julho | segunda-feira | 19h

14 de julho | sexta-feira | 16h





A CASA DA NOITE ETERNA

(The Legend of Hell House | dir. John Hough | Reino Unido | 1973 | 95 min | 12 anos)



Grupo de estudiosos de fenômenos paranormais vão passar alguns dias numa casa que dizem ser habitada por vários fantasmas.



04 de julho | terça-feira | 19h

13 de julho | quinta-feira | 16h





CHEMICAL WEDDING

(dir. Julian Doyle | Reino Unido | 2008 | 87 min | 18 anos)



Ao entrar em uma máquina, o Professor Oliver Haddo, um estudioso moderno,é possuído pelo espírito do ocultista Aleister Crowley. Ressuscitado 50 anos após sua morte, Crowley começa suas práticas ocultas de novo, em busca de uma nova "noiva escarlate" a quem ele pode se casar em uma cerimônia oculta que vai aumentar o seu poder.



05 de julho | quarta-feira | 16h

13 de julho | quinta-feira | 19h







PARTE 2 - BRUXARIA



A MARCA DO DIABO

(Hexen Bis Aufs Blut Gequält | dir. Michael Armstrong, Adrian Hoven | Alemanha | 1970 | 97 min | 18 anos)



Udo Kier é um caçador de bruxas e é aprendiz de Herbert Lom. Ele acredita fortemente no seu mentor e nos caminhos da igreja. Kier começa a ver por si mesmo que os julgamentos das bruxas não passam de uma farsa da igreja para roubar as pessoas de suas terras, dinheiro e outros pertences pessoais.



04 de agosto | sexta-feira | 16h - Sessão comentada pelo professor Nilo Piana de Castro

07 de agosto | segunda-feira | 19h





DIAS DE IRA

(Vredens Dag | dir. Carl Dreyer | Dinamarca | 1943 | 97 min | 14 anos)



Em uma pequena aldeia, uma jovem madrasta se envolve com o filho de seu marido pastor, que está de volta ao vilarejo. Quando fica sabendo da relação, o pastor morre e, durante seu funeral, sua mãe acusa a jovem de bruxaria.



04 de agosto | sexta-feira | 19h

10 de agosto | quinta-feira | 16h





O CAÇADOR DE BRUXAS

(Witchfinder General | dir. Michael Reeves | Reino Unido | 1968 | 87 min | 18 anos)



Em meio a uma Inglaterra dividida por uma guerra civil, um sangrento período de caça às bruxas começa. Um cruel e violento auto-intitulado caçador de bruxas vai de vilarejo em vilarejo inglês, junto com seu assistente, alegando falsamente seguir ordens do Parlamento para processar e executar bruxas.



07 de agosto | segunda-feira | 16h

11 de agosto | sexta-feira | 19h





A BRUXA DO AMOR

(The Love Witch | dir. Anna Biller | EUA | 2016 | 120 min | 14 anos)



A bruxa Elaine está determinada a encontrar o amor de sua vida. Ela seduz homens e faz poções para os enfeitiçar. Elaine deixa um rastro de vítimas infelizes e se torna incontrolável quando encontra o homem de seus sonhos.



08 de agosto | terça-feira | 16h

14 de agosto | segunda-feira | 16h





EM NOME DO DIABO

(La Visione del Sabba | dir. Marco Bellocchio | Itália, França | 1988 | 94 min | 18 anos)



Designado para fazer um exame psiquiátrico em uma jovem suspeita de assassinato, François viaja com sua esposa para o local. Já na cidade, para sua grande surpresa, sua paciente é uma mulher sedutora, que declara a todos haver sido uma feiticeira do século XX e que mantém uma relação íntima com o diabo.



09 de agosto | quarta-feira | 16h

14 de agosto | segunda-feira | 19h





AS VIRGENS DE SALEM

(Les Sorcières de Salem | dir. Raymond Rouleau | França | 1957 | 157 min | 16 anos)



A realização de uma série de julgamentos em Salem, na Nova Inglaterra, onde em 1692 qualquer rumor e histeria coletiva era transformado em forte evidência da prática de bruxaria.



10 de agosto | quinta-feira | 19h

11 de agosto | sexta-feira | 16h - Sessão comentada pelo professor Nilo Piana de Castro

