Roda Viva entrevista Carlos Alberto de Nóbrega nesta segunda (3)

Nesta segunda-feira (3), o Roda Viva recebe o ator, escritor, roteirista e humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição inédita vai ao ar a partir das 22h, na Cultura, app Cultura Play, no site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.Carlos Alberto de Nóbrega, que desde 1987 comanda A Praça é Nossa, no SBT, já fez de tudo na televisão. Aos 87 anos, também se reinventa nas redes sociais, além de ter uma rotina que inclui shows por todo o país. Para entrevistar o humorista, o Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada pelo jornalista e humorista Rafael Cortez; pela apresentadora Paula Carvalho; Fabricio Pellegrino, editor-chefe da revista Caras; Karina Matias, repórter da coluna Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo; e José Armando Vannucci, jornalista especializado em TV e publisher do site No Play News. As ilustrações da entrevista serão feitas pelo presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro (JAL).