Barra Shopping Sul promove BarraMusic neste fim de semana, com show de Ultramen e opções gastronômicas

A próxima edição do BarraMusic Sunset, evento que ocorre no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), terá uma programação recheada de música. Neste fim de semana, serão dois dias para curtir o som e apreciar o pôr-do-sol no Guaíba: sexta-feira (30) e sábado (1), sempre a partir das 17h e com entrada gratuita. Entre as atrações, estão as bandas Ultramen e Pop Top.O BarraMusic Sunset ocorre no gramado localizado na área externa do Baixo Barra, no Nível Guaíba. Na sexta-feira (30), o público poderá contar com show de Dj Cainan e da banda gaúcha Ultramen. E no sábado (1), o Dj Cainan volta junto com a banda Pop Top. O evento terá venda de bebidas e comidas de rua, com torneiras de chope no espaço, e tradicionais lanches.