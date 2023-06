Ruby Marinho - Monstro Adolescente, nova animação da Universal Pictures, estreia nesta quinta (29)

Ruby Marinho – Monstro Adolescente, nova animação da DreamWorks em parceria com a Universal Pictures, chega nesta quinta-feira (29) aos cinemas de todo o país. No filme, Ruby (Agatha Paulita), uma adolescente desesperada para se enturmar no Colégio Oceanside High, descobre estar destinada a herdar o trono e a liderança de sua avó, Rainha Guerreira dos Sete Mares (Patrícia Scalvi). Para proteger o reinado de sua família, Ruby precisará enfrentar sereias sedentas por poder, ao mesmo tempo em que tenta ser uma garota normal.



Com um enredo divertido e intrigante, Ruby Marinho – Monstro Adolescente promete encantar o público, sempre com muito humor, efeitos especiais e uma bela e aconchegante história subaquática. Além de Agatha Paulita e da atriz Giovanna Lancelotti, que dubla a sereia Chelsea, o longa tem o ator Gabriel Santana como Connor, interesse romântico de Ruby e um elenco estrelado de dubladores que reúne nomes como Luiz Carlos de Morais (Gordon), Lorenzo Galli (Sam), Mauro Ramos (Arthur), Adriana Pissardini (Agatha), Flora Paulita (Margot), Rebeca Zadra (Bliss), Fábio Lucindo (Trevin), Raquel Marinho (Janice), Matheus Bernardes (Doug) e Rodrigo Araújo (Brill).