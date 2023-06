Indiana Jones e a Relíquia do Destino traz de volta icônico personagem de aventuras

Trazendo pela quinta vez o ator Harrison Ford no papel de um dos personagens icônicos do cinema de aventura, Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega aos cinemas nesta quinta-feira (29). O enredo do novo longa da Lucasfilm passa-se no ano de 1969, durante o auge da Corrida Espacial e da Guerra Fria. Nele, o arqueólogo e aventureiro americano Indiana Jones enfrenta o desafio de se encaixar em um mundo que parece ter deixado sua época para trás. Contudo, quando um antigo rival ressurge ameaçando a paz, Indy se vê obrigado a colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez, a fim de evitar que um poderoso artefato caia nas mãos erradas. Além de Harrison Ford no papel principal e John Rhys-Davies (Os Caçadores da Arca Perdida) reprisando o papel de Sallah, a produção conta com a adição de grandes nomes no elenco, como Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dor e Glória), Toby Jones (Jurassic World: Reino Ameaçado), Boyd Holbrook (Logan), Ethann Isidore (Mortel) e Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore).Dirigido por James Mangold, o filme tem produção de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, com Steven Spielberg e George Lucas como produtores executivos. John Williams, que compôs a partitura de todas as aventuras de Indy desde o original Os Caçadores da Arca Perdida em 1981, é responsável pela trilha musical.