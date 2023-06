2ª edição do Festival Nós Na Fita de Música Independente acontece neste sábado (1)

Devido ao sucesso da 1ª edição do Festival Nós Na Fita de Música Independente, realizado em fevereiro, a 2ª etapa do evento está marcada para este sábado (1), no Caos Bar (Rua Cel. Vicente, 442). O intuito é dar oportunidade aos músicos de apresentarem sua arte para uma plateia, gravar um som profissional e premiar com R$ 500,00 o vencedor. Os ingressos para o evento custam R$ 20,00 antecipados no Porão Musical (Rua Cel. Vicente, 442) ou R$ 25,00 na hora. As duas primeiras bandas que mais chamarem a atenção dos jurados e se adequarem aos requisitos de domínio de palco, performance e organização serão premiadas. Os inscritos poderão executar três faixas no dia do evento para concorrer aos prêmios, mais a gravação e mixagem de uma música no Estúdio Top. A vencedora também ganha uma sessão de fotos editadas, em alta resolução. A banda que ficar em 2º lugar vai receber R$ 200,00 além de ganhar a gravação e mixagem de uma faixa musical em estúdio. Nessa 2ª edição do Festival o melhor instrumentista vai receber um violão de nylon novo, doado pela loja Porão Musical. A ideia do evento surgiu da necessidade de retomada da cena musical independente, após a pandemia. Os jurados serão o publicitário Ricardo Bolonha; o jornalista Leonardo Sá, da Web Rádio Nós na Fita; e o produtor Stefano Lima, do Studio Top Records.