Festival Turá anuncia line-up da sua primeira edição em Porto Alegre

Festival criado para celebrar a cultura brasileira, o Turá já tem seu line-up definido para a estreia em Porto Alegre. Nos dias 18 e 19 de novembro, o Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255) receberá shows de Caetano Veloso, Emicida, Baco Exu do Blues, Fresno convida Pitty, Alceu Valença, Duda Beat, Marina Sena, Papas da Língua, Francisco, el Hombre, Jup do Bairro, Bloco da Laje e Bloco Império da Lã. Os ingressos da pré-venda estão disponíveis até o dia 3 de julho pelo site Tickets for Fun e na PUC Store (Av. Ipiranga, 6681). Na venda antecipada, o passaporte para os dois dias de evento, tem valores a partir de R$ 200,00. A venda geral inicia no dia 3 de julho, nos mesmos locais.A lista de atrações reúne artistas de diversos gêneros e em diferentes momentos de suas carreiras, que resgatam a pluralidade do Brasil. Ícones como Caetano Veloso e Alceu Valença, com trajetórias que ultrapassam 50 anos de carreira, dividem o palco com artistas que lançaram trabalhos autorais há poucos anos no mercado musical, como Marina Sena, Duda Beat e Jup do Bairro.O palco também será um espaço de reencontros. É ali que o público poderá acompanhar a reunião da banda Papas da Língua, após quatro anos de hiato, e também o encontro do rock do norte e do sul do Brasil, com Fresno e Pitty. A diversidade de estilos ainda passa pelas composições e rimas de Emicida e Baco Exu do Blues, que vão muito além do rap; e pelos acordes latino-americanos do quinteto Francisco, el Hombre, que neste ano comemora sua primeira década na estrada. Completam a lista de atrações duas apresentações que celebram uma das maiores manifestações da nossa cultura: o Carnaval. Com fantasias, marchinhas, sambas e muito alto-astral, também estarão presentes o Bloco da Laje e o Bloco Império da Lã.Além da música, o evento reunirá outras manifestações que colaboram para a construção da identidade do país, como a gastronomia, em um ambiente de celebração, convívio e afeto. Como o manifesto do projeto adianta, serão dois dias com muita abertura, cultura, mistura e releitura - os quatro pilares que definem o Turá.