Cantora céu revisita em Porto Alegre duas décadas de uma trajetória guiada pelo amor

Céu é considerada um dos grandes nomes da música brasileira dos últimos tempos. Agora, a compositora paulista reúne os seus 20 anos de produção musical em uma única turnê, Fênix do Amor, que chega ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (29), às 22h. Ingressos à venda na plataforma Sympla



Com seis álbuns de estúdio lançados, a cantora revisita toda a sua trajetória musical, trazendo o amor como fio condutor de sua poesia. Depois de passar por diferentes projetos, públicos e palcos, Céu resume sua obra e condensa nos palcos os mais significativos sons de sua história. E garante: “é um show dançante e quente.”



Passeando por sonoridades de uma vida artística inteira, a emoção de Céu vai relembrar as raízes primárias de seu disco de estreia, o homônimo Céu (2005), passando pelo reggae amoroso e marcado pela primeira gravidez de Vagarosa (2009), seu segundo álbum. Além disso, a turnê traz também as cinematográficas guitarras da lambada e do brega do terceiro trabalho, Caravana Sereia Bloom (2012) e a união da tropicalidade brasileira com o sintético pós-punk dos anos 1980 do quarto álbum Tropix (2016). Nesse túnel do tempo, a cantora chega ao APKA! (2019), o disco que condensa todo o amor de ser mãe duas vezes, inclusive no nome: uma palavra inventada pelo seu segundo filho deu título ao trabalho, que traz um grito de felicidade em meio a tantos contrastes.

Fênix do Amor faz o lado compositor de Céu renascer, assim como a criatura mitológica. Após a longa turnê Um Gosto de Sol, em 2022, em que percorreu mais de 17 países interpretando canções de suas maiores inspirações — como Milton Nascimento, Rita Lee, Roberto de Carvalho e Fiona Apple —, a artista agora volta a dar voz às palavras e sons que vieram diretamente de seu punho e coração.



Entre interpretações e composições, a artista busca sempre se renovar — como uma fênix — para evitar cair na zona de conforto e tornar suas produções algo monótono. Usando a ciclicidade como meio de produção, tem no seu resultado artístico um produto sempre marcado pelas cinzas de onde renasceu. “Sou dada a puxar meus tapetes quando se trata de arte. Sinto ser importante fazer isso para se renovar, questionar… Sempre achei o conforto um lugar perigoso pro artista, que traz sim coisas muito boas, mas, também, a possibilidade de se tornar apático, tedioso”, reflete.



Sobre a turnê, que já passou por diversas cidades desde março deste ano, a artista comenta que tem sido um encanto do início ao fim: “a magia tem acontecido!” E para o show na Capital, a compositora espera o acolhimento típico do público gaúcho. “Eu sempre sou muito acolhida em Porto Alegre, é uma praça muito atenta e que se joga no show. Acho que será incrível. Feliz demais em voltar ao Opinião”, diz.



Bebendo das fontes da MPB, samba, hip hop, afrobeat, jazz e R&B, Céu traz em sua música uma sonoridade única. Vencedora de 3 Grammys e colecionando 8 indicações, Céu também é uma das raras artistas nacionais a ter sido indicada ao prêmio americano, além do reconhecimento internacional com shows em todos os continentes. “Tô aqui pra aprender, a melhorar como ser humano, mulher, mãe e artista que sou, e minha melhor arma é o amor mesmo.”