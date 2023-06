Douglas Germano e Kiko Dinucci se apresentam juntos em Porto Alegre pela primeira vez

Pela primeira vez juntos em Porto Alegre, Douglas Germano e Kiko Dinucci aterrissam no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960), celebrando uma parceria de quase 20 anos em projetos e composições. O show acontece na quarta-feira (28), às 20h30min, e terá no repertório trabalhos solo e conjuntos, incluindo músicas inéditas. A abertura será feita pelo compositor Maurílio. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30,00.A parceria entre os dois artistas paulistanos teve início em 2004, quando Kiko Dinucci convidou Douglas Germano para integrar o Bando Afromacarrônico. Dessa aproximação, a dupla criou o trabalho Duo Moviola. Compondo desde 1986, Douglas Germano teve suas músicas gravadas pela primeira vez pelo grupo Fundo de Quintal, em 1991, e ficou conhecido nacionalmente na voz de Elza Soares. Autor de discos como Golpe de Vista, Escumalha e o mais recente, Partido Alto, o músico consolidou-se como um dos maiores nomes da composição no país. Kiko Dinucci é compositor, guitarrista, produtor e arranjador. Em 2008, iniciou sua carreira como compositor assinando parte do repertório do álbum Padê, de Juçara Marçal. No mesmo ano, lançou o álbum Pastiche Nagô com o Bando Afromacarrônico. Em 2011, fundou os grupos Metá Metá, com Juçara Marçal e Thiago França, e Passo Torto, com Romulo Fróes, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral - mais tarde também com a participação de Ná Ozzetti. Colaborou com artistas como Elza Soares, Tom Zé, Criolo, Jards Macalé e Baco Exu do Blues. Em 2017, lançou seu primeiro álbum solo, Cortes Curtos. Seu trabalho mais recente, Rastilho, foi vencedor do Prêmio APCA de melhor disco em 2020.O show de abertura fica por conta do compositor Maurilio. Nascido em São Paulo e filho de nordestinos, o compositor já morou no extremo norte e no extremo sul do país, o que reflete em um trabalho marcado por raízes culturais diversas. Seu novo repertório é um mergulho em busca de suas raízes no sertão nordestino, e situa a migração como característica intrínseca de sua história e das sonoridades que dela surgem.