Casa de Cultura recebe a exposição de xilogravuras e linóleos Prova de Artista, a partir de terça-feira (27)

O Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) inaugura nesta terça-feira (27), às 18h, a exposição Prova de Artista, com curadoria de Flavya Mutran e Celso Vitelli. A mostra acontece no Espaço Evelyn Ioschpe, na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) e fica disponível para visitação gratuita de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. A mostra tem como fio condutor a diversidade de temas e formatos adotados para a produção contemporânea de gravuras em relevo. São, aproximadamente, 30 trabalhos em xilogravuras e linóleos sobre papéis, tecidos e até transcodificações para animações digitais, que abordam desde questões ambientais e extremos climáticos, até os clássicos temas do retrato, do universo dos games e da diversidade de gêneros e experimentações plásticas em preto e branco e em cores Característica comum entre os participantes da exposição é o desejo de experimentar, explorando não somente processos e materiais, mas também se (re)encontrando com os espaços de exibição pública. Provar-se não só como emissor, mas também como receptor de movimentos.