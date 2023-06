Revelação do rap nacional, Veigh se apresenta no Auditório Araújo Vianna

Nesta quinta-feira (29), às 22h, o rapper Veigh se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). O artista vem para cantar os maiores sucessos da carreira para o público gaúcho. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 45,00 na plataforma Sympla.Da zona oeste de São Paulo para os fones de todo o país, Veigh é revelação na cena trap/RnB nacional. Seu primeiro álbum, Dos Prédios, já soma milhares de plays nas plataformas digitais, com hits como Vida Chique, Perdoa Por Tudo Vida, Mandraka e muito mais. A abertura do show será por conta de Ryu, The Runner.