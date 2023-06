Pré-venda de ingressos passaporte para o festival Turá em Porto Alegre inicia nesta quarta-feira (28)

Os primeiros ingressos para o Festival Turá em Porto Alegre estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (28) na pré-venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil. O evento, criado pela Time For Fun para celebrar a cultura brasileira com música, gastronomia e outras manifestações do nosso país, terá sua primeira edição na capital gaúcha nos dias 18 e 19 de novembro em meio ao Parque Harmonia (av. Loureiro da Silva, 255).Essa será a primeira edição do evento fora da capital paulista. No Parque Harmonia, o público encontrará uma programação 100% nacional, que resgata a pluralidade do nosso país através de shows musicais e da culinária de norte a sul do Brasil. Como o manifesto do festival já adianta, serão dois dias com muita abertura, cultura, mistura e releitura, os quatro pilares que definem o Turá. O line-up completo será divulgado no dia 27 de junho.