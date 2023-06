Porto Alegre ganha guia com roteiros de turismo a pé

O lançamento do livro “Pelas ruas de Porto Alegre: um guia para conhecer o Centro Histórico caminhando", no próximo dia 29 de junho, na Biblioteca Pública do Estado, marca o início de uma atividade que pretende resgatar o passado da Capital. No dia 8 de julho, evento no Cais Embarcadero irá inaugurar o projeto que envolve passeios por 13 roteiros temáticos e contempla assuntos como as culturas indígenas, a presença africana, ditadura, arquitetura, literatura, diversidade religiosa, entre outros.

A distribuição da obra – que terá versões impressa, em livro digital e audiolivro – é gratuita, assim como as caminhadas. Segundo Maria Lúcia Badejo, autora do livro e idealizadora da ação, “a publicação e os roteiros têm como objetivo atuar na educação patrimonial e na promoção e desenvolvimento sustentável desta região por meio do turismo cultural”. A jornalista também é guia de turismo e fundadora da Badejo Experiências Culturais, pioneira em Porto Alegre na promoção do turismo a pé por meio de walking tours temáticos.

Os walking tours se iniciam em julho e terão suas datas divulgadas em breve. Grupos de escolas terão limite de 30 participantes por evento, o que garante a qualidade educacional. Instituições e professores interessados podem entrar em contato pelo site Badejo Experiências Culturais, por meio do qual serão divulgadas as programações.

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre abraça e apoia institucionalmente o projeto – ao entender que contribui diretamente na revitalização do Centro Histórico da capital e ao turismo do Rio Grande do Sul. O projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Baldo S/A.