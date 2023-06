Illy faz show pela primeira vez em Porto Alegre neste sábado (24)

Neste sábado (24), às 21h, a baiana Illy desembarca em Porto Alegre pela primeira vez para show no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Apresentando seu terceiro álbum de estúdio, O que me cabe, a cantora e compositora traz uma energia moderna e, ao mesmo tempo, nostálgica, com uma miscelânea de ritmos. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00. As alegrias, amores, revoltas, angústias e os sentimentos que pulsam dentro de Illy estão em O que me cabe. Nele, ela traz um som pop, dançante, fincado na MPB e participações de Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos e Marina Sena. Dentro de mim, Cabimento, O Conteúdo, Por dentro são títulos de faixas que sugerem toda a narrativa de um álbum pensado nos mínimos detalhes e interpretado por uma das principais vozes da cena contemporânea. Nascida e criada na Cidade Baixa em Salvador, Illy canta desde criança e em 2016 se lançou no mercado fonográfico com o EP Enquanto você não chega, abre alas para o primeiro álbum de estúdio da artista, Voo longe. Produzido por Kassin e Moreno Veloso, o disco foi sucesso de crítica e esteve presente nas principais listas de melhores do ano.