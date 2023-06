Cinemateca Capitólio exibe mostra de filmes tchecos

A partir desta sexta-feira (23), a Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) vai exibir a mostra Era uma vez na Tchéquia: animações, fantasias e mistérios, um grande panorama do cinema fantástico produzido em Praga no período em que a República Tcheca fazia parte da Tchecoslováquia. Com entrada franca, a programação segue até o dia 9 de julho e conta com mais de 30 filmes marcantes na história do cinema do país, realizados entre 1937 e 1989.



A sessão de abertura, na sexta, exibirá um programa duplo com o curta-metragem animado Romance Noturno, da pioneira Hermína Týrlová, e o longa-metragem A Pequena Ninfa do Mar, inventiva adaptação de Karel Kachya, nome essencial do cinema moderno tchecoslovaco, para o conto de fadas A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen.



Nos dias 24 e 25 deste mês, as projeções de Krakatit e Doença Branca, filmes inspirados na obra do escritor Karel apek, serão apresentadas por Matou Hartman, professor de tcheco que atua no Rio Grande do Sul no âmbito do programa governamental Apoio à Herança Cultural Tcheca no Estrangeiro. No domingo (25), o Cineclube Academia das Musas, coletivo dedicado ao estudo de filmes dirigidos por mulheres, vai apresentar o programa de curtas A Pioneira Hermína Týrlová, com filmes realizados pela cineasta considerada a "mãe da animação tcheca" entre os anos 1940 e 1960.

No dia 30, uma edição especial do Projeto Raros apresenta O Chalé do Lobo, ficção-científica de horror construída com uma atmosfera insólita, no final dos anos 1980, pela cultuada Vra Chytilová.