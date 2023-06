Morre Luiz Schiavon, tecladista e cofundador do RPM

O tecladista e cofundador da banda RPM, Luiz Schiavon, morreu nesta quinta-feira (15) aos 64 anos de idade. Ele lutava contra uma doença autoimune há quatro anos e estava internado no Hospital São Luís, em Osasco, desde a semana passada. A morte foi confirmada na conta oficial do RPM no Instagram.











"É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão", diz o post da banda.

Schiavon fundou o RPM em 1983 juntamente com o vocalista e baixista Paulo Ricardo. A banda de rock estourou nas rádios nos anos seguintes, levando multidões aos shows. Além de Schiavon e Paulo Ricardo, a formação original do RPM contou com o guitarrista Fernando Deluqui e o baterista Paulo P.. A. Pagni, que morreu em 2019.

Em 1985, Schiavon foi o primeiro músico no Brasil a colocar um computador no palco, sendo os sintetizadores sua marca registrada. Ele era compositor e arranjador de quase todas as músicas do RPM.

Entre os sucessos da banda estão as músicas "Louras Geladas", "Olhar 43", "A Cruz e A Espada" e "Revoluções por Minuto", música que deu título ao disco de mesmo nome que vendeu 900 mil cópias em mais de um ano.

Nas redes sociais, outros músicos lamentaram a morte, entre eles o cantor Ritchie, que também fez sucesso nos anos 1980.