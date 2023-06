Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul recebe Certificação de Ponto de Memória

Nos dias 12 e 13 de junho, a Construção Nacional da Cultura Hip-Hop desembarcou, novamente, em Brasília para dialogar com o poder público brasileiro sobre projetos sociais. A iniciativa dos hiphoper's brasileiros teve como objetivo levar, formalmente, ao governo federal uma articulação inédita que busca reconhecimento e fomento para a cultura.

• LEIA TAMBÉM: Museu do Hip Hop RS faz primeira atividade em Porto Alegre



O grupo fez parte da programação da abertura do Edital Pontos de Memória realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Na ocasião, o Museu da Cultura Hip-Hop Rio Grande do Sul recebeu a Certificação de Ponto de Memória. O espaço, que é o primeiro Museu de Hip Hop na América Latina, será inaugurado oficialmente em 09 de dezembro, na capital do estado, Porto Alegre.



“Ser reconhecido como Ponto de Memória da cultura hip hop evidencia que todo movimento popular deve buscar esta certificação junto ao IBRAM. É assim que estaremos incluídos nas políticas públicas da área para fortalecimento das nossas comunidades”, conclui Rafuagi, que também é o fundador do Museu da Cultura Hip Hop RS.



Durante a ida para Brasília, a Construção Nacional do Hip-Hop, ainda esteve em agendas com o Ministério das Mulheres, Direitos Humanos e Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Além disso, o rapper Zuruka ainda realizou um pocket-show e a rapper Lídia Dallet cantou o Hino Nacional. Já Rafa Rafuagi, fez uma fala sobre a importância da política pública dos pontos de memória.