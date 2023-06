"Arte na Praça' retorna em sua segunda edição, na Zona Norte de Porto Alegre

O Arte na Praça, um evento que visa proporcionar um espaço para grupos de dança, projetos sociais e coletivos se apresentarem à comunidade da zona norte de Porto Alegre, está de volta em sua segunda edição. O evento será realizado neste sábado (17), das 16h às 18h, no Largo 1º de Junho, situado no bairro Santa Maria Goretti, em Porto Alegre.



Com o intuito de reunir coreógrafos, bailarinos, bailarinas, diretores de escolas e grupos, familiares e amigos, o Arte na Praça busca celebrar a arte da dança em suas diversas linguagens. Além de ser um momento especial para compartilhar conhecimento e expressar a arte, o evento também tem como objetivo ampliar a formação de plateia.



Diversas escolas e grupos já confirmaram sua participação nesta edição, incluindo a Cia de Dança de POA, Escola Arthur Murray, Escola Dança e Criação, Projeto Social Guri e Guria na Dança, Morada da Dança, Escola Vera Guerra, Centro de Dança Flávia Silveira e Cia Matheus Espinoza.



O Arte na Praça é uma iniciativa da Escola de Dança Aline Rosa, que trabalha para promover e difundir a dança como forma de expressão artística. A primeira edição do evento ocorreu em dezembro de 2021, cativando a comunidade e despertando o interesse por essa manifestação cultural.