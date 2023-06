Projeto 'Mundo do Violão' apresenta o uruguaio Pablo Vares

O Farol Santander Porto Alegre está recebendo o projeto Mundo do Violão, uma série de nove shows que serão realizados ao decorrer do ano, mostrando os diferentes gêneros e estilos nos quais este instrumento tem destaque. O terceiro espetáculo traz o primeiro artista estrangeiro ao projeto, o uruguaio Pablo Vares, que apresenta o violão flamenco. O show acontece nesta quinta-feira (15), às 20h Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 17,50.Pablo Vares apresenta as músicas do seu primeiro álbum solo Inexorable. São abarcados 14 anos de composições que exploram a complexidade da interação entre diferentes culturas, que dá vida a novas sonoridades. Esta mistura, paradoxalmente, em lugar de se afastar da identidade do flamenco, se mantém fiel à sua origem, já que ele mesmo nasce fruto da junção entre as diferentes culturas que se encontraram no sul da Espanha.Músico, compositor, produtor e diretor musical natural do Uruguai, radicado no Brasil há dez anos, vêm percorrendo o país apresentando dezenas de espetáculos com mais de quinze companhias de dança flamenca. Indicado a dois prêmios de melhor trilha sonora em peças de teatro, trabalha com grandes nomes como Rosamaria Murtinho, Leticia Spiller e Jorge Farjalla.